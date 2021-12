Babado Novo lança hits novos e antigos

Em clima de sessão de cinema, a banda Babado Novo lançou nesta quarta-feira, 4, o CD e o DVD Babado Novo - Ao Vivo no Pelourinho, gravado no ano passado, no dia que se comemora a independência da Bahia, 2 de julho.



"Foi uma feliz coincidência, porque essa data histórica é um marco na luta por mudanças, e esse DVD também é um marco para a gente", disse a vocalista do grupo, Mari Antunes.



Com 22 músicas, o DVD reúne hits antigos - como Bola de sabão, da época que era comandada por Claudia Leitte - e novos da banda, como Colou, bateu, ficou e Me beija. Esta última, uma composição da própria Mari Antunes.



Considerada uma das promessas da nova geração do axé music, a cantora brinca com o fato de ter nascido justamente quando o gênero estava tornando-se uma febre nacional.



"Eu sempre digo que a axé music é a trilha sonora da minha vida. Há música para cada momento. Desde criança, eu dizia que queria ser cantora, e seria de axé. Eu tinha e ainda tenho Ivete, Márcia Freire, Daniela e Claudinha (Claudia Leitte) como minhas referências. Hoje, fazer parte do meio é a realização de um sonho", revela.



Homenagens



Apresentando-se todos os dias da folia, em Salvador e outras cidades do país, a banda organizou uma série de ações para homenagear os 30 anos de axé music - vão desde o figurino até o visual do trio elétrico, passando pelo repertório.



"Bolamos coisas legais, mas vamos invadir a avenida com um trio que lembra bem a década de 80. Ele terá aquela cara retrô, mas o som será bem potente e é um equipamento moderno. Mas quem olhar vai ter a sensação de que voltou no tempo", resume.



Na página do Facebook da banda, um trecho do DVD para degustação do público:







