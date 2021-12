Babado Novo começa esquente para o Carnaval nesta sexta

Mari Antunes, vocalista do Babado Novo, começará a esquentar os motores para sua estreia na folia de Momo, à frente do bloco Papa, nesta sexta-feira, 11. Para isso, a cantora iniciará seu primeiro ensaio de verão. A festa acontecerá na Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico, com o título de Farrinha do Babado. Como convidado, a artista chamou o grupo Batifun.

