Axé Mix começa a venda de abadás e camarotes nesta quarta

Nesta quarta-feira (22), a Axé Mix iniciará a comercialização de abadás e camarotes para o Carnaval de 2013. A empresa, uma das maiores do segmento, vende produtos dos principais blocos que desfilam na folia de Momo de Salvador. Dentre eles, os blocos Coruja e Cerveja & Cia, com Ivete Sangalo, além do Me Abraça, Me Ama e Cocobambu.

Já na linha de camarotes, a Axé Mix vende entradas para o Cerveja & Cia, Skol, do Farol e Salvador. Nesta primeira etapa de lançamento, a organização, que completa 10 anos, oferecerá descontos especiais. Para aproveitar, basta acessar o site www.axemix.com.br ou ir à loja da empresa no terceiro piso do Shopping Iguatemi, no Iguatemi.

