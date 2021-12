Aviões do Forró irá misturar ritmos na Barra

No ano em que festeja cinco anos de folia, a banda Aviões do Forró fará uma mistura de ritmos no Carnaval de Salvador. O grupo, formado por Solange Almeida e Xand Avião, dividirá os vocais com a banda Filhos de Jorge. A parceria começou com a gravação da música Ziriguidum, composta pelo grupo baiano. Os fãs dos dois ritmos poderão conferir a junção na sexta-feira de Carnaval, quando a atração cearense sai com o bloco Aviões Elétrico pelo circuito Barra-Ondina.

Em conversa com a Chame Gente, Solange contou como foi a primeira experiência no comando de um trio em Salvador. Para ela, tudo foi muito complicado, pois teve que enfrentar rejeição. "Lembro que no primeiro dia, em frente a um camarote, um dos criadores do Carnaval virou as costas para a gente e saiu fazendo sinal negativo com a cabeça. Fiquei péssima. Pensei em desistir", disse ela, que, pelo visto, superou as barreiras.

* Colaborou Bárbara Silveira

