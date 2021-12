Avião com Saulo faz pouso após se chocar com urubus

O cantor Saulo Fernandes e os integrantes da banda de Ivete Sangalo tomaram o susto quando viajavam de avião para Belém, no Pará, no sábado, 23, pela Companhia TAM.

A aeronave teve uma das turbinas danificadas depois de se chocar com dois urubus. Com isso, o avião foi obrigado a arremeter e realizar um pouso com apenas uma das turbinas.

O desembarque foi realizado no Aeroporto Internacional de Belém e acompanhado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.



O momento chegou a ser comentado pelo percussionista Alan Toreba, que relatou a situação em seu perfil no Instagram.

"Hoje pousando em Belém!! O avião se chocou com 2 urubus museráver aí o piloto arremeteu, ficou situação tensa e aí posou!!! Uma turbina só que tava funcionando... porque uma tava assando urubus museráver rs rs Aí quando pousa já tinha carro de corpo de bombeiros para jogar água no urubu museráver e ainda por cima a banda de Ivete no avião tbm (sic)", escreveu o músico.



Em nota, a TAM Linhas Aéreas informou que a aeronave que fazia o voo JJ 3741 (Manaus-Belém), às 7h18, prosseguiria até Fortaleza e seguiria para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, como destino final, quando ocorreu o problema. Ainda segundo a TAM, A aeronave precisou passar por manutenção na capital paraense após colidir com um pássaro.

Os passageiros que seguiriam para a capital cearense foram embarcados no voo JJ 9002, que partiu à 13h25 deste sábado.

adblock ativo