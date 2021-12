Autopsia confirma que estilista L'Wren Scott se enforcou

A estilista e namorada do cantor Mick Jagger, L'Wren Scott, cometeu suicídio por enforcamento na segunda-feira, 17, informou nesta quarta, 19 um porta-voz do instituto de medicina legal de Nova York em um breve comunicado.



O porta-voz detalhou que a causa da morte foi enforcamento proposital, e não acidental, ou seja, se tratou de um "suicídio".



A autopsia confirma assim a hipótese veiculada desde o primeiro momento depois que sua assistente a encontrou morta em seu apartamento do bairro nova-iorquino de Chelsea, pendurada por um cachecol que estava preso à maçaneta de uma porta.



Segundo a imprensa local, sua assistente tinha recebido uma mensagem no começo da manhã para que fosse até o apartamento, onde a encontrou morta, mas sem nenhum bilhete de suicídio.



L'Wren Scott, de 49 anos, tinha quase 13 anos de relação com o cantor dos Rolling Stones. Após deixar sua carreira de modelo, se lançou como estilista e entre suas admiradoras estavam a primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, e a atriz Nicole Kidman.



Scott era a filha adotiva de uma família de mórmons de Utah, onde um fotógrafo de moda a conheceu por acaso e a convenceu que, com seus 1,91 metros de altura, deveria trabalhar como modelo.

adblock ativo