Atrizes posam de preto em "luto pelo Brasil"

Bárbara Paz , Susana Vieira , Carol Castro , Rosamaria Murtinho e Nathália Timberg, todas da novela Amor à Vida, da Rede Globo, posaram para uma foto vestindo preto. Quem postou a foto no Instagram foi Bárbara Paz, que escreveu na legenda: "Atrizes em luto pelo Brasil".

O protesto foi contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na quinta-feira, 18, que decidiu aceitar os embargos infringentes e garantir um novo julgamento para os políticos envolvidos no caso do Mensalão.

