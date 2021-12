Atrizes de "Além de Horizonte" curtem férias juntas

Sheron Menezzes, Juliana Paiva, Yanna Lavigne e Dayenne Mesquita estão curtindo as férias juntas. As atrizes, que encerram a pouco tempo a novela "Além do Horizonte" (Globo), estão em Punta Cana, na República Dominicana.

Em fotos postadas no Instagram, elas demonstram que a viagem está sendo pura diversão. "Vem ser feliz com a gentchyyyy", escreveu Yanna, na legenda de uma das imagens

Confira mais fotos e vídeo da viagem:

