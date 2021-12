Atrizes brincam com José Wilker: 'Vamos lhe usar!!!'

As atrizes Vanessa Giácomo, Amanda Ritcher e Fernanda Pontes resolveram brincar com o personagem de José Wilker em "Gabriela". No papel do Coronel Jesuíno, o ator ficou conhecido pela expressão que o personagem dele utiliza quando quer ir para a cama com suas mulheres na novela: "Deite, que sou lhe usar".

Por conta disso, as atrizes tiraram uma foto com Wilker e postaram nas redes sociais. "Vamos lhe usar!!!", escreveu Fernanda, brincando com o colega de elenco.

adblock ativo