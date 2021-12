Atriz troca fechaduras de apartamento de Marcos Paulo

Flávia Alessandra resolveu tomar uma atitude mais enfática para garantir que o apartamento de Marcos Paulo, ex-marido da atriz, não seja usado por outras pessoas. Segundo coluna de Léo Dias, do jornal "O Dia", ela teria mandado trocar as fechaduras do apartamento que o diretor morto no último 11 mantinha no Rio de Janeiro e que nos últimos meses servia de moradia para a atriz Antônia Fontenelle, última esposa de Marcos Paulo. Segundo Bruna Rinaldi, advogado das filhas do ator, a ação visa resguardar o patrimônio de Marcos Paulo até a abertura do testamento.

