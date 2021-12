Atriz teria atacado nordestinos: "Pagamos o bolsa família de vocês"

A atriz Alexia Deschamps causou polêmica nesta quarta-feira, 26, em audiência pública na Câmara dos Deputados que discutia a proibição da vaquejada no Brasil. Segundo o deputado federal Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, a atriz teria se exaltado e dito a ele: "Calem a boca que nós já pagamos o Bolsa Família de vocês".

A atriz, no Facebook, negou ter dito a frase. ''Repudio a atitude do deputado Pedro Vilela, do PSDB alagoano, de atribuir a mim palavras desrespeitosas contra o povo nordestino durante audiência pública sobre a regulamentação da vaquejada. Mais do que isso, abomino sua postura oportunista de aproveitar-se de um falso embate com uma pessoa pública, atriz profissional, para conseguir mídia fácil e destacar-se diante de seu eleitorado.", afirmou.

Já o deputado, na mesma rede social, confirmou. ''Um ato de discriminação e preconceito, seja ele de qualquer tipo, não deve jamais ser tolerado e sim sempre ser denunciado''.

