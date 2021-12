Atriz Tânia Toko será princesa de camarote

A baiana Tânia Toko, que interpreta a personagem Rosa em Malhação, será a princesa do camarote de Marta Góes, na Barra. Ela estará ao lado de Luiz Miranda, consagrado como rei. Este ano, o espaço fará uma homenagem à cena teatral.

A festa no local terá início na quinta-feira de Carnaval, quando será realizado o Grande Baile do Teatro. Além deles, Vavá Botelho, diretor do Balé Folclórico da Bahia, e Fernando Guerreiro, diretor teatral, estão responsáveis por indicar outros nomes que serão festejados pelo camarote

