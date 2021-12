Atriz Renée Zellweger aparece irreconhecível em evento

A atriz Renée Zellweger apareceu irreconhecível durante evento de gala nos Estados Unidos na última segunda-feira, 20. Com os olhos e o maxilar visivelmente diferentes, atriz posou para fotos no carpete vermelho do Annual Women in Hollywood Celebration, organizado pela revista Elle.

Renée já vem chamando a atenção dos paparazzi por procedimentos estéticos radicais desde 2013, quando apareceu com os olhos mais abertos do que o usual. Desde essa época, a protagonista de "O Diário de Bridget Jones" tem aparecido cada vez menos em eventos.

