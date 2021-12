Atriz rebate polêmica após posar vestida de Jesus

Após gerar polêmica na internet por ter postado uma foto vestida de Jesus Cristo, Claudia Alencar se defendeu nesta quinta-feira, 21. "Coloquei lá para pedir paz, estamos vivendo um momento muito complicado. E consegui justamente o contrário. Fui xingada de coisas horríveis justamente por mulheres. Não matei nem dei facadas em ninguém. Só fui ousada e estamos em pleno século 21. Nós, mulheres, temos que desbravar fronteiras", disse a atriz em entrevista ao EGO.

Segundo a atriz, a foto é antiga, já tem dois anos, e foi tirada para uma exibição na qual os convidados puderam escolher as personalidades que queriam representar. "Ali percebi que as pessoas já tinham ficado espantadas. Mas era algo inovador, nunca uma mulher tinha se vestido de Cristo. Não quis criar polêmica... Na foto estou encarnando o amor divino. Não quis levantar dúvidas sobre a sexualidade dele, nada disso. Era para mostrar o amor e o amor não tem sexo. Sou um ser humano, antes do meu gênero sexual", explicou.

Após postar a imagem no Instagram, diversos seguidores atacaram a atriz. "Não precisa falar muito, o texto já diz tudo, idosa com 64 anos, longe da mídia, só esta querendo uma coisa, APARECER, poderia ter feito melhor, pendurava uma melancia no pescoço, há esqueci, é uma...", disse um. "Poxa, pensei que isso fosse uma pessoa séria. Depois disso, não passa disso. Que falta de gosto, criatividade e respeito.", reclamou outra.

adblock ativo