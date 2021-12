Atriz publicará memórias após deixar a Cientologia

Atriz Leah Remini, uma das celebridades mais importantes a deixar a Igreja da Cientologia, está planejando publicar um livro de memórias sobre sua vida, disse uma fonte próxima à atriz.

Não se sabe o quanto Leah Remini divulgará sobre a igreja em que foi criada, mas a atriz recebeu "uma série de ofertas" dos editores, disse a fonte à Reuters na noite de sexta-feira.

Remini, 43 anos, que é mais conhecida por seu papel na comédia da rede CBS "O Rei do Queens", tem dado pouca explicação sobre por que escolheu deixar a igreja que tem entre seus membros as estrelas de Hollywood Tom Cruise e John Travolta.

No mês passado, o jornal New York Post informou primeiro que Remini deixou a igreja depois de "ser submetida a anos de interrogatórios e modificação de pensamento" por questionar o comando do líder David Miscavige".

A igreja não quis comentar notícias sobre as memórias de Remini.

Até agora, um punhado de celebridades que são membros da Cientologia deixaram a igreja, mas nenhum publicou uma relato privilegiado de seu tempo lá.

O diretor de cinema Paul Haggis, que juntamente com a atriz e ex-esposa Tom Cruise Katie Holmes estão entre as maiores deserções de alto perfil da igreja, falou publicamente sobre suas experiências e divergências com as políticas da igreja.

No início desta semana, Haggis escreveu uma carta aberta publicada na revista especializada The Reporter Hollywood para expressar apoio a Remini, que, segundo ele, está sob ataque de celebridades da Cientologia.

