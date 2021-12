Atriz polêmica será a musa de camarote de cervejaria

Depois de colocar Sandy como musa, a cervejaria Devassa resolveu apostar em uma atriz que tem estado na mídia mais por problemas fora das telas do que pelas atuações: Lindsay Lohan. Segundo a coluna de Léo Dias, no jornal O Dia, a norte-americana vai receber um cachê milionário para vir ao Brasil durante a folia.

Lindsay Lohan começou no cinema ainda criança, no filme Operação Cupido (1998). De lá para cá, estrelou filmes como Herbie e Sexta-feira Muito Louca. Na ficha policial da atriz consta: duas prisões por problemas com drogas, uma por roubar e duas por dirigir embriagada. Ela também foi internada três vezes em clínicas de reabilitação.

adblock ativo