Atriz Paula Pereira chega a Salvador e anuncia novo trabalho

Nem bem o último capítulo da novela global Salve Jorge foi ao ar, na última sexta-feira, 17, e a atriz baiana Paula Pereira já está focada no próximo desafio de sua carreira.

Após interpretar a personagem Nilceia, irmã de Lucimar (Dira Paes), Paula está em Salvador nesta segunda-feira, 20, onde se reuniu com uma produtora para discutir detalhes do seu novo espetáculo, que deve estrear em outubro.

Com texto de Duda Ribeiro, a peça (que ainda não teve o nome confirmado), deve contar com Ernesto Piccolo na direção e outra atriz da TV Globo no elenco.

