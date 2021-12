Atriz Pamela Anderson se esbalda na noite carioca

A atriz canadense Pamela Anderson, famosa por interpretar uma salva-vidas na série SOS Malibu (Baywatch) - e fazer parte de um vídeo mais apimentado com o ex-namorado -, está no Brasil para trabalhos profissionais. Junto com o atual affair Tristan MacManus, o parceiro de dança dela no programa Dancing with the Stars, Pâmela aproveitou a noite carioca na quinta-feira, 13, e foi para uma famosa boate fluminense. Além de tomar muita caipirinha, a atriz de 45 anos assumiu as pick-ups e colocou o público para dançar.

Pamela participou das gravações do Caldeirão do Huck, onde cantou "Garota de Ipanema" e arriscou alguns passos de samba no palco do programa. A atriz deve voltar ao País em novembro para ser a jurada do concurso Miss Bumbum Brasil 2012.

