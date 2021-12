Atriz Nicole Kidman é atropelada por paparazzo; veja vídeo

A atriz Nicole Kidman foi atropelada por um paparazzo ciclista em frente ao Carlyle Hotel, em Nova York, na manhã desta sexta-feira, 13. O site TMZ divulgou um vídeo do momento exato em que a atriz sai do carro e, ao chegar perto da entrada do hotel é atingida pelo paparazzo Carl Wu, que já havia atropelado Lady Gaga em outra oportunidade.

Nicole chamou os policiais, que não prenderam Wu porque consideraram um acidente, mas o paparazzo vai ter que responder à Justiça por estar pedalando em cima do passeio.

Assista ao vídeo AQUI

adblock ativo