Atriz mostra corpaço em ensaio sensual

A atriz Amanda Pinheiro, que atua no quadro de Severino Quebra-Galho, no Zorra Total, realizou um ensaio sensual de biquini neste sábado, 6, e mostrou que está com o corpo em cima.

A gata posou para o fotógrafo Daniel Pinheiro e revelou que já está com o Carnaval 2013 bem encaminhado. Ela será musa da Porto da Pedra, do grupo de acesso da folia carioca, e destaque da Grande Rio, do grupo especial.

Com esse corpão, vai tirar de letra dois dias sambando na avenida.

