Atriz Lupita Nyong'o é eleita a mulher mais bonita do mundo

A revista norte-americana People divulgou nesta quarta-feira, 23, a capa da edição que traz as 50 mulheres mais bonitas do mundo. Quem encabeça a lista é a atriz Lupita Nyong'o, de 31 anos, que ganhou Oscar em 2014 pelo filme "12 Anos de Escravidão" e estampa a capa da publicação.

Lupita ficou à frente de outras belas mulheres, como as atrizes Keri Russell, Jenna Dewan-Tatum e Amber Heard, a cantora Pink e a ex-lutadora Stacy Kleiber.

A atriz, nascida no México e criada no Quênia, afirmou que nem sempre se sentiu bonita, e o título "foi um enorme elogio".

"Eu fiquei feliz por todas as meninas que me verão na capa e se sentirão um pouco mais vistas", disse ela.

Apesar sempre mostrar sua elegância na frente dos holofotes, Lupita valoriza a beleza natural da mulher. "Gosto quando sou chamada de linda sem estar usando uma gota de maquiagem. E também antes de pentear meu cabelo e colocar um vestido bonito".

Sobre a escolha, o diretor editorial da revista, Jess Cagle, revelou que a vencedora dispensou qualquer tipo de competição. "Ela parecia ser a única opção. Geralmente, há muito debate, mas desta vez estávamos todos de acordo. Ela é obviamente talentosa, obviamente bonita, incrivelmente estilosa, mas o jeito com que ela se porta, com tanta graça e humildade, foi o que a colocou no topo", ressaltou.

Confira a capa da People:

