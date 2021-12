Atriz Lucélia Santos visita Netinho em hospital

A atriz Lucélia Santos esteve no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira, 14, visitando o cantor Netinho, mesmo sabendo que não poderia vê-lo. "Lucélia passou para deixar um beijo", informou a assessoria de imprensa do cantor. As amigas Maria João e Luciana e a irmã Claudia Andrade acompanham a recuperação do artista.

Internado na unidade médica desde a madrugada do dia 10, Netinho continua apresentando melhoras clínica e laboratorial, conforme boletim médico divulgado pelo hospital nesta tarde. Ainda segundo a nota, como já anunciado, o artista respira sem a ajuda de aparelhos, está consciente e se comunicando normalmente.

Nesta terça, Netinho acordou "muito bem disposto, sorridente", segundo informações passadas pela assessora, por meio do Twitter do empresário do cantor, Gegê Magalhães. Ele chamou algumas pessoas para conversar e voltou a tomar picolé - primeira "refeição" desde que chegou ao hospital. Desta vez, o sabor escolhido foi abacaxi.



"Netinho já ta com o intestino a funcionar. Acordou muito bem disposto, sorridente e já chama para conversar algumas coisas, Todos os médicos q entram dão os parabéns pela recuperação E qd acordou pediu picolé e comeu um :)", escreveu.



Netinho está sendo atendido pelas equipes dos Profs. Drs. Roberto Kalil Filho, Raul Cutait, David Uip e Paulo Cesar Ayroza Galvão.

adblock ativo