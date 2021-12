Atriz Karla Álvarez morre e comove fãs no México

A notícia da morte da atriz Karla Álvarez está comovendo os mexicanos. Ela, que atuou em novelas como Agujetas de color de rosa e Maria Mercedes (esta última exibida no Brasil pela pelo SBT), teria morrido em virtude de uma parada cardiorrespiratória. A causa da morte, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pela família da atriz.

De acordo com informações divulgadas pelo colaborador da BBC Mundo, Alberto Nájar, "alguns meios de comunicação e o jornal El Universal destacaram que Karla Alvarez teve uma vida difícil, e lembraram, inclusive, de seus problemas de dependência de drogas. Recentemente, ela também sofreu um assalto enquanto dirigia seu carro na Cidade do México. Na ocasião, de acordo com o jornal, Karla chegou a sofrer ferimentos".

adblock ativo