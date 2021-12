Atriz grava vídeo para Joelma e é ameaçada de morte por fãs

Após gravar um vídeo em solidariedade a Joelma, a atriz carioca Marcela Tavares, de 26 anos, tem recebido ameaças de morte dos fãs da cantora.

"Olha a merda que tu fez, Chimbinha? Pra quê foi casar com a Joelma?", disse Marcela na gravação, que já recebeu mais de quatro milhões de visualizações no Youtube.

Em entrevista ao clunista Leo Dias, do jornal O Dia, a atriz afirmou que os fãs da cantora estão "dizendo que vão me matar, que estão se juntando para me bater". Ela também revelou que vai prestar queixa na delegacia.

Assista o vídeo:

