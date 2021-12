Atriz está nas nuvens com noivado com Thiaguinho

Após anunciar no programa Caldeirão do Huck que foi pedida em casamento pelo cantor Thiaguinho, a atriz Fernanda Souza usou neste domingo, 16, o Instagram para agradecer o carinho dos fãs e mostrar a foto das alianças. "Uma delícia receber tanto carinho num dos momentos mais especiais da vida", escreveu. O pedido de casamento foi feito na véspera do Dia dos Namorados em um hotel.

adblock ativo