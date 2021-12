Atriz espanhola anuncia que tem câncer

Concha Velasco, uma das atrizes mais populares da Espanha depois de uma carreira iniciada no cinema nos anos 1960, foi diagnosticada com câncer, segundo ela mesma contou em uma reportagem publicada nesta quarta-feira na revista Hola.

A atriz, de 74 anos, deixará as filmagens da série de televisão "Vive Cantando" na emissora Antena 3.

"Me detectaram um linfoma, mas vou enfrentar a doença com todas as minhas forças", disse a atriz à revista.

A atriz popular e ex-bailarina admitiu não se sentir orgulhosa da sua primeira reação ao ficar sabendo da notícia, mas acrescentou que enfrentará a doença a partir de agora.

"Quando o médico me disse: 'descobrimos algo que não gostamos', desmoronei, comecei a chorar e tive um ataque de pânico", disse a atriz.

"Depois da químio, colocarei um lenço na cabeça e sairei, mas me deixem chorar um pouquinho também", acrescentou.

"Quase não me perdoo por ter reagido como reagi... mas já adotei uma atitude positiva".

A protagonista de "Las Chicas de la Cruz Roja" em 1958 começou a sua carreira no cinema aos 15 anos e até agora não deixou de trabalhar. Em 2013, foi premiada com o Goya de Honra pela sua trajetória profissional no cinema.

