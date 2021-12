Atriz do SBT passa bem após acidente em gravações de novela

A atriz Larissa Manoela, de 14 anos, sofreu um acidente durante as gravações da novela "Cúmplices de Um Resgate", do SBT. Ela está internada no Hospital Sírio-Libanês, onde deu entrada na tarde desta quinta-feira, 25.

A assessoria de imprensa da atriz informou ao site Uol que Larissa passa bem, "não teve fratura, e nada de mais grave aconteceu".

A menina e parte da equipe gravavam cenas externas em um haras na cidade de Atibaia, interior de São Paulo, quando ela caiu de um cavalo. Após ser socorrida, a atriz reclamou de dores no pescoço.

Larissa ficou famosa ao interpretar a personagem Maria Joaquina na versão brasileira de "Carrossel".

Os pais da atriz usaram o Instagram para tranquilizar os fãs. "Queremos agradecer o carinho de todos, as orações e as vibrações positivas que enviaram à Lari. Ela está bem, foi muito bem atendida por toda a equipe do SBT, os que estavam presentes na hora do acidente e pela diretoria da emissora que não poupou esforços para agilizar o atendimento dela no hospital Santa Casa de Atibaia, assim como os médicos e funcionários do mesmo e também a transferência dela para o hospital de São Paulo. Agora ela está passando por exames para maiores averiguações, ficará em observação e passa bem. Graças a Deus, Ele estava e está com ela sempre e logo, logo estará de volta, fazendo o que tanto gosta: atuar. Beijos, Silvana e Gilberto".

