Atriz desce do palco e dá bronca em batuqueiros

A atriz Helen Mirren saiu vestida de rainha de um teatro londrino para calar aos palavrões um grupo de percussionistas que estava atrapalhando sua peça, na noite de sábado, 4. Mirren, de 67 anos, interpreta a rainha Elizabeth 2ª na peça "The Audience", em cartaz no Gielgud Theatre. Ao viver a mesma personagem no filme "A Rainha" (2006), ela já havia recebido o Oscar, e no mês passado a atriz foi homenageada com a principal honraria do teatro britânico.

Espectadores da peça disseram que já haviam tentado pedir silêncio aos batuqueiros, mas isso só aconteceu quando os músicos se depararam com uma das mais prestigiosas atrizes da Grã-Bretanha vestida como rainha, no intervalo da encenação.

Imagens gravadas por celulares e exibidas na Sky News mostram Mirren gesticulando irritadamente e usando termos não condizentes com sua personagem. A música então para de forma repentina. "Eu me senti péssima, mas por outro lado eles estavam destruindo nossa apresentação, então alguma coisa precisava ser feita."

Liam Emerson, diretor musical do grupo de percussão Batala, que havia sido contratado para divulgar um festival homossexual no final de maio, disse que não pretendia perturbar a peça.

"O linguajar dela foi muito extravagante, o que olhando para trás foi provavelmente bastante divertido mesmo", disse ele à Sky News. "Mas quando percebi que era Helen Mirren e que estávamos bem ao lado de um teatro paramos e educadamente nos desculpamos."

adblock ativo