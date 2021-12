Atriz deixa novela por causa de síndrome do pânico

Xuxa Lopes não faz mais parte do elenco de Sangue Bom, no qual vivia a milionária Bluma. A atriz deixou a novela da Rede Globo para tratar a síndrome do pânico.

"Eu chegava, me arrumava e, na hora de gravar com o elenco, começava a subir uma coisa pela garganta, parecia que meu coração ia sair pela boca e eu começava a suar. Aí me dava um branco e eu não sabia o que tinha de fazer ali. Não estava doida, mas tudo sumia. E isso começou a se repetir. Claro, fiquei péssima, até que na última vez em que fui gavar, tive isso mais forte. Eu estava atrapalhando e a novela já está na reta final", contou em entrevista à Contigo.

Xuxa Lopes ainda revelou que chegava em casa e chorava depois das crises nas gravações. "É um choro de raiva, de não compreender o que tenho exatamente. Um choro de quem não sabe como tirar isso da área, como se fosse um lixo velho, que não faz sentido.". Ela faz análise três vezes por semana e ainda vai ao psiquiatra.

