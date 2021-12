Atriz Débora Nascimento é o terror dos vizinhos

A atriz Débora Nascimento não gosta muito de conviver com os moradores de seu condomínio, no Rio de Janeiro. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal 'O Dia', os vizinhos reclamam que a atriz não dá nem bom dia. No último sábado, era visível a irritação de Débora enquanto uma senhora tirava bolsas do elevador. A atriz aguardava do lado de fora na maior impaciência.

