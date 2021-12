Atriz de Subúrbia já mostrou as belas curvas em ensaio

A atriz novata Erika Januza, protagonista de série global Subúrbia, já mostrou o belo corpo em um ensaio sensual para um site há dois anos. Erika, que trabalhou como auxiliar de educação infantil em uma escola, posou para as lentes do fotógrafo Carlos Hauck trajando apenas lingeries e maiôs.

No perfil publicado no site, Erika afirmou que gosta de dormir só de calcinha e que o homem, para chamar a atenção dela, tem que ter senso de humor, ser cavalheiro e saber dançar. Disse também que tem o sonho de ser reconhecida na vida pessoal e profissional. "Quero deixar alguma história boa neste mundo", confidenciou. Do jeito que tem se mostrado boa atriz no primeiro papel da carreira, Erika com certeza está no caminho certo para alçar voos mais altos.

