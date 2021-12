Atriz de iCarly tem fotos íntimas vazadas na internet

Fotos íntimas da atriz Jennette McCurdy, de 21 anos, que interpreta a Sam na série "iCarly", vazaram na internet, na última na terça-feira, 4.

As imagens foram divulgadas na rede social Twitter. Nelas, Jennette aparece usando lingeries em poses provocantes.

A suspeita é de que as fotos tenham sido publicadas pelo ex-namorado da atriz, o jogador de basquete Andre Drumond, com quem teve um romance no ano passado.

Imagens vazaram na última terça-feira, 4 (Foto: Reproduçao/Twitter)

Em seu perfil no Twitter, Jennette afirmou que só passou as imagens para uma única pessoa. "Para quem estiver desapontado, eu mandei essas fotos somente para uma pessoa. Vocês podem conectar os pontos. Chocada como alguém pode chegar tão baixo. Só falo com franqueza", disse.

To anyone disappointed: I sent those pics to 1 person. You can connect the dots. Shocked someone would stoop so low. I just speak w/ candor. — Jennette McCurdy (@jennettemccurdy) 4 março 2014

Também por meio de uma rede social, Drumond, no entanto, disse que não tem nenhum envolvimento com o ocorrido.

Assista algumas cenas de Jennette em iCarly:

