Atriz de Hollywood tem dificuldades em pagar aluguel

Não está fácil nem para quem é dona de duas estatuetas do Oscar. A atriz Dianne West está com problemas financeiros por falta de trabalho, com isso, está tendo dificuldades em pagar o aluguel. ""Tenho que sair do meu apartamento em breve", disse a atriz, em entrevista ao jornal The New York Times.

Dianne West, 66 anos, levou o Oscar pelos filmes "Hannah e Suas Irmãs" e "Tiros na Broadway", ambos de Woody Allen. Ela disse que não consegue mais trabalhos porque é vista apenas como uma "mãe legal". A atriz também não pensa em escrever uma produção para poder participar. "Acho que se é para acontecer, vai acontecer. O que deve ser um verdadeiro sinal de estupidez", disse.

