Atriz de Game of Thrones critica feminismo de Emma Watson

A atriz Maisie Williams, a Arya de Game of Thrones, criticou a colega de profissão Emma Watson, de 24 anos, que se tornou Embaixadora da Boa Vontade da ONU pela Mulher e ganhou elogios ao propagar um discurso sobre o feminismo.

Maisie disse ao jornal The Guardian que "não tem paciência para o feminismo de primeiro mundo de Watson".

"Há coisas assustadoras que as pessoas dizem na internet que eu não deveria ler, mas há coisas mais importantes acontecendo em outros países... Muito do que Emma Watson disse, eu penso: 'Isso não me incomoda'. Eu sei que as coisas não são perfeitas para as mulheres no Reino Unido e nos Estados Unidos, mas há mulheres no restante do mundo que vivem uma situação muito pior", afirmou a atriz de 17 anos.

Emma Watson encabeça a campanha HeForShe (Ele Por Ela), que incentiva os homens a se engajarem na causa feminista.

