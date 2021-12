Atriz de "Django Livre" fala após ser presa como prostituta

A atriz Daniele Watts, que atuou no longa "Django Livre", usou o Facebook para desabafar sobre o fato de sido detida e confundida com uma prostituta após beijar o marido Brian James Lucas, que é branco.

Daniele é negra e alegou ter sido detida por discriminação racial. O fato ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ela relatou que um policial pediu seus documentos e, ao se recusar a entregá-los, foi algemada. "Hoje eu fui algemada e detida por dois policiais do departamento de polícia de Studio City depois de recusar a concordar que havia feito algo de errado ao demonstrar afeto em um local público", escreveu ela, no Facebook.

A atriz contou que estava falando com o pai ao telefone, quando dois policiais lhe surpreenderam colocando algemas.

Ao ser colocada na viatura da polícia, Daniele disse que lembrou das inúmeras vezes que seu pai chegou em casa frustrado ou humilhado pelos policiais quando ele não tinha feito nada de errado. "Eu senti sua vergonha, a sua ira, e os meus próprios sentimentos de frustração por existir em um mundo onde eu me permiti acreditar que 'figuras de autoridade' poderiam controlar meu ser ... a minha capacidade de ser!", escreveu a atriz.

Daniele Watts ainda ressaltou que teve os pulsos machucados e justificou o choro: "As lágrimas que eu choro por um 'país que se chama de a terra dos livres e lar dos bravos e ainda detém pessoas que afirmam ser do bem".

Brian também usou o Facebook para falar do corrido: "Pelas perguntas que ele fez enquanto minha mulher estava no telefone com o pai, eu percebi que a pessoa que nos denunciou (incluindo os próprios policiais) viu um rapaz branco tatuado e uma mulher negra linda, e logo achou que ela era uma prostituta e eu o cliente", disse o marido da atriz.

