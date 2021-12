Atriz de Chiquititas é a mãe do filho de Rogério Ceni

Após o mistério sobre o filho que o goleiro Rogério Ceni teve fora do casamento, a identidade da mãe da criança foi desvendada: é a atriz Ana Paula Vieira, no ar na novela Chiquititas, do SBT.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a atriz confirmou a informação ao Portal R7. Por conta da pulada de cerca, Ceni acabou se separando da mulher, mãe de suas duas filhas e com quem estava casado há 14 anos.

Na época, o atleta desabafou sobre o caso. "Há cerca de dois anos tive a terceira grande felicidade de minha vida, nascia Henrique, meu terceiro filho. Desde o momento em que soube que seria Pai, até o ultimo dia de minha vida, dei e darei a ele todo carinho e acima de tudo o amor que todo Pai orgulhoso tem pelos seus filhos, o mesmo amor que sinto e dedico as minhas princesas Beatriz e Clara".

adblock ativo