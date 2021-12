Atriz de "Carrie, a estranha", elogia Neymar na rede

A atriz Chloë Grace Moretz, de 17 anos, está ligada na Copa do Mundo no Brasil, e também no jogador Neymar. Na sexta-feira, 13, a jovem escreveu em seu Twitter "Neymar's a cutie" ("Neymar é uma gracinha"). Na estreia do mundial, na quinta-feira, 12, o camisa 10 da seleção brasileira marcou dois dos três gols na vitória da seleção brasileira sobre a Croácia.

Neymar's a cutie — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 13 junho 2014

Apesar da pouca idade, Chloë já possui um currículo extenso em Hollywood. Ela começou a atuar no longa "Heart of the Beholder", aos 7 anos, e já participou de filmes como o remake de "Carrie, a estranha","Horror em Amityville", "500 dias com ela", "Deixe-me entrar" e "A Invenção de Hugo Cabret".

