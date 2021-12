Atriz de Amor à Vida posa de lingerie para revista masculina

A atriz Maria Casadevall, que interpreta Patrícia, da novela Amor à vida, da Rede Globo, é a estrela da seção Insiders da edição de agosto da Playboy. Ela posou de lingerie para a revista. "Ou as coisas são feitas com muito amor e tesão ou é melhor que não sejam feitas", revelou à publicação. Na trama da novela das 21h, ela aparece em tórridas cenas com o ator Caio Castro, que é apontado como o affair dela.

