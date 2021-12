Atriz de Além do Horizonte briga com segurança em camarote

A atriz Letícia Colin, que interpreta a personagem Vitória em Além do Horizonte, protagonizou uma briga com o segurança de um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra nesta quarta-feira, 5, Letícia foi impedida de sair do camarote VIP pela área de segurança, o que a deixou irritada.

"Você é um grosso, um babaca e um mal educado", bradou ela, apontando o dedo para o rosto do funcionário do camarote.

