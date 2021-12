Atriz de Além do Horizonte aparece sem calcinha em revista

A atriz Christiana Ubach, a Paulinha de Além do Horizonte, é a estrela da edição de dezembro da revista VIP. Na capa, divulgada nesta sexta-feira, 29, ela está com um crucifixo e sem calcinha, mas com um robô cobrindo as partes íntimas.

No Instagram, a gata agradeceu ao fotógrafo a beleza da capa. "Presente de Natal! Na edição de christmas cá estou! Já já nas bancas! Ps. @aledesouza1970 você é luxo! Ficou lindo! Muito agradecida e que venha 2014", escreveu.

