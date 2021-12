A atriz americana Shailene Woodley foi presa na manhã desta segunda-feira, 10, por invasão de propriedade durante um protesto na Dakota do Norte. Conhecida por seus papeis nos filmes A Culpa é das Estrelas, Divergente e Os Descendentes, Shailene e cerca de 100 ativistas protestavam contra a construção de um oleoduto em uma reserva indígena.

Em vídeo divulgado pelo site TMZ, atriz aparece algemada e diz que policiais a puxaram enquanto voltava para seu carro. "É porque eu sou conhecida, porque tenho 40 mil pessoas assistindo", diz Shailene sobre o motivo de ser detida. Os policiais afirmaram ao TMZ que deram vários avisos aos manifestantes para saírem do canteiro de obras.

Durante a manhã, Shailene fez transmissões ao vivo do protesto em suas redes sociais. Em vídeo publicado no Facebook, atriz afirmou que manifestação era pacífica e que aconteceu de forma espontânea. Segundo ela, os ativistas se reuniram no local no dia seguinte à corte federal dos EUA rejeitar apelo que pedia suspensão das obras do oleoduto. Em vídeo, Shailene mostrou que local estava cercado por helicópteros e policiais armados.

A atriz vinha promovendo a causa em programas de talk-show e pelas redes sociais. Ativistas afirmam que um vazamento do oleoduto, que passa pelo cemitério da tribo local Standing Rock Sioux, poderia ameaçar o abastecimento de água da região.

Para o site E! News, o chefe de polícia local confirmou que Woodley foi presa por invasão de propriedade. Outras 26 pessoas também foram detidas durante o protesto.

Estadão Conteúdo Atriz de 'A Culpa é das Estrelas' é detida durante manifestação

adblock ativo