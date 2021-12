Atriz da Globo é parada em blitz da Lei Seca

A atriz global Nívea Stelma foi parada pela blitz da Lei Seca, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na madrugada deste sábado, 29. Diante a fiscalização, a artista não se recusou a fazer o teste do bafômetro. Pelo contrário, brincou com a situação em página oficial no twitter. "Ou eu tenho cara de bêbada ou meu carro chama muita atenção. Sou parada SEMPRE", relatou.

Minutos após a parada da blitz, a artista postou uma foto no twitter, seguida da frase: "A sorte é que não bebo NUNCA. Sopro com vontade", afirmou orgulhosa. Nívea voltava de uma festa em São Conrado, Zona Sul do Rio, quando foi submetida ao teste do bafômetro.

