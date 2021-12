Atriz chora ao saber que paparazzo gravou vídeo dela na cama

Imagens da atriz Isis Valverde na cama com o namorado em sua cobertura no Rio de Janeiro estariam em poder de um paparazzo. Segundo o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", o fotógrafo fica assistindo ao vídeo enquanto espera para fotografar uma celebridade. Isis ficou sabendo do fato e tem chorado muito durante as gravações da minissérie "o Canto da Sereia", na Argentina.

adblock ativo