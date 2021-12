Atriz Betty Faria é assaltada no Rio de Janeiro

A atriz Betty Faria foi vítima de um assalto no Túnel Rafael Mascarenhas, próximo à Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, quando voltava para a casa na noite da quarta-feira, 6.

Os ladrões, segundo a atriz, estavam em uma moto de capacete e aproveitaram o congestionamento para roubar a bolsa da artista.

"Eu estava rezando o meu mantra budista, parada no engarrafamento, quando fui surpreendida com um um estouro no vidro carona do meu carro. Foi horrível. Quando me dei conta, estava sem a bolsa. A cena de horror não sai da minha cabeça. Tremi toda", postou a atriz em uma rede social. Betty registrou o caso na 14ª delegacia, no Leblon.

@Alexandre_LS76 Vc sabe que eu estava ha 80minutos fazendo Nam myo ho rengue kyo naquele transito?Quebraram a janela toda,cacos de vidro — Betty Faria (@betty_faria_) November 7, 2013

Após o assalto, ainda abalada, a pressão da atriz subiu:

@joanabruna_ Obrigada Joana.Agora a ficha ta caindo e fiquei de pressao alta.To ficando uma veia florzinha! — Betty Faria (@betty_faria_) November 7, 2013

