Atriz baiana tieta veteranas em gravação de 'Gabriela'

Uma das atrizes baianas no elenco da novela "Gabriela", baseada na obra de Jorge Amado, Clara Paixão aproveitou a folga entre uma gravação e outra para tirar fotos ao lado dos seus ídolos, como as atrizes Laura Cardoso e Neusa Maria Faro. Essa é a primeira novela da carreira de Clara, que está feliz da vida com a oportunidade.

As cenas com a sua personagem, que será amiga de Gabriela – vivida com Juliana Paes – devem ir ao ar nos próximos capítulos. A atriz já participou de outras produções globais, como a série Ó pai ó.

