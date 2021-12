Atriz baiana emagrece 54 kg em oito meses

A atriz GG que deu vida à personagem Marieta, na novela global Aquele Beijo, está irreconhecível. Após fazer uma cirurgia bariátrica, a baiana Renata Celidônio perdeu 54 quilos em oito meses.

Com a nova forma, agora ela deseja retornar a atuar. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz afirmou que continua plus size (com manequim GG).

">"Não estou magra. Continuo plus size, só não sou mais uma obesa mórbida. Eu ainda me vejo bem grande. Acho que não vou caber em alguns lugares, como poltronas de avião, cadeiras de cinema, de restaurantes... Mas estou me sentindo muito melhor, mais bonita e mais disposta", declarou a baiana.

