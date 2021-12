Atriz Aracy Balabanian está internada no Rio de Janeiro

A atriz Aracy Balabanian, de 74 anos, está internada no hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro. Segundo o portal UOL, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital, que não deu mais detalhes.

Ela está na novela "Geração Brasil", da Globo, no papel da aposentada Iracema. Com 50 anos de carreira, Aracy teve entre seus papeis de destaque dona Armênia, na novela "Rainha da Sucata", de 1990, e também na pele da socialite Cassandra no humorístico "Sai de Baixo", de Miguel Falabella.

