Atraso no pagamento para serviço em espaço

Um estresse entre fornecedores e a empresa que organiza o camarote de Ronaldinho Gaúcho fez com que a finalização do espaço parasse nesta quarta-feira, 26, por algumas horas, atrasando a conclusão dos serviços. Isso porque, segundo alguns empresários ouvidos pela Chame Gente (e que preferiram manter os nomes em sigilo), a Odò Produções Culturais Ltda, responsável pela área VIP do craque, teria atrasado o pagamento dos fornecedores. Giovane Veloso, assessor operacional do Odò, por sua vez, afirmou que o atraso ocorreu por conta de uma demora ("de poucas horas") no repasse do dinheiro dos patrocinadores do espaço, mas que já foi resolvido ontem mesmo.

