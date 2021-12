Atores Mila Kunis e Ashton Kutcher se casam em segredo

A atriz Mila Kunis e o ator Ashton Kutcher, que namoram desde 2012, se casaram neste fim de semana. Os pombinhos oficializaram a união em uma cerimônia discreta, segundo a revista "People".

Segundo a revista "US Magazine", os dois se casaram no The Secret Garden at Parrish Ranch, um parque famoso por sediar casamentos discretos, em Oak Glen, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Em 2014, já tinham surgido rumores de que Mila e Ashton haviam se casado. Na época, o casal compareceu ao Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos, para assistir uma partida de basquete e na mão esquerda da atriz havia um anel, o que poderia simbolizar a união. Mas, segundo a fonte da publicação, isso só aconteceu neste fim de semana.

O casal começou a namorar em 2012, após se conhecer nas gravações da série 'That 70's Show', e, desde então, estão juntos. Em setembro de 2014, Mila deu à luz Wyatt, filha do casal.

adblock ativo