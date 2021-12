Ator Tracy Morgan fica gravemente ferido em acidente

O ator e comediante americano Tracy Morgan ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste sábado, 7, em Nova Jersey, informaram meios de comunicação locais.



Morgan foi hospitalizado como consequência dos ferimentos sofridos no acidente, no qual vários veículos estiveram envolvidos, além da limousine na qual viajava, informou a rede CNN, citando declarações do sargento de polícia do Estado de Nova Jersey, Gregory William.



No acidente, que envolveu seis veículos e ocorreu por volta de 1h local (2h de Brasília), uma pessoa morreu e outras quatro foram hospitalizadas. Morgan está na unidade de tratamento intensivo, segundo a CNN.



O ex-integrante do elenco televisivo do "Saturday Night Live" também protagonizou a premiada comédia "30 Rock", que encerrou no ano passado um ciclo de sete temporadas.



Um porta-voz do hospital universitário Robert Wood Johnson de New Brunswick (NJ) declarou à CNN que três dos quatro pacientes hospitalizados estão em estado grave.



Morgan havia atuado na noite de sexta-feira no Dover Downs Hotel & Casino, em Delaware.

